تعرف على تفاصيل حفل مصطفى حجاج ليلة رأس السنة

القاهرة - محمد ابراهيم - المطرب مصطفى حجاج يستعد لإحياء حفل مميز بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة في فندق كونكورد بالقاهرة، من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا كبيرًا من محبيه وجمهوره في بداية العام 2025، حيث يتمتع مصطفى حجاج بقاعدة جماهيرية واسعة بفضل أغنياته الشهيرة التي تجمع بين الطابع الشعبي والموسيقى العصرية.

مصطفى حجاج



من المتوقع أن يقدم المطرب مصطفى حجاج في حفل رأس السنة مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغانيه الأخيرة التي طرحها على طريقة السينجل، كما يشمل الحفل أغانيه التي لاقت إعجاب جمهور واسع، ما يجعله حدثًا موسيقيًا مميزًا في بداية العام الجديد.

من ناحية أخرى طرح النجم مصطفى حجاج مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "روح"، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، الأغنية جائت من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، بينما تولى هاني محروس مسؤولية هندسة الصوت والإنتاج، تُعد هذه الأغنية إضافة جديدة لمسيرة حجاج الفنية، وهي تأتي في إطار أغانيه التي تعكس أسلوبه المميز الذي يجمع بين الإيقاع المميز والكلمات العميقة.

وتقول كلمات أغنية روح:

روح مكان ما تروح

مش بتمثلي طموح

عايزين جمال من التاني

جربنا جمال الروح

عايزين نتدلع

من حقنا نتمتع

طب اوضحلك إيه تاني

ده مفيش بقى تاني وضوح

خلاص طب مش مشيت

بتقول فيا اتغشيت

لفيت طب ليه وجيت

باي باي مع السلامة