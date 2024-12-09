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أول تعليق من رنا سماحة بعد انفصالها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رنا سماحة بعد انفصالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق من رنا سماحة بعد انفصالها

رنا سماحة
رنا سماحة

خرجت الفنانة رنا سماحة، عن صمتها لتعلق على الأخبار المتداولة بشأن طلاقها من الملحن سامر أبو طالب، والتي أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك":
"بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أرجو احترام الخصوصية وعدم التطرق إلى تفاصيل ليست دقيقة، كل ما يهمني الآن هو التركيز على عملي وأولوياتي."

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الفنانة رنا سماحة 

 

وتابعت:
"انا معنديش أي تعليق للساده الاخوه الصحفيين انتوا على راسي بس انا معنديش اي تعليق ولا هيبقى ليا اي تعليق وشكرًا لاهتمامكم جميعًا".

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منشور رنا سماحة بعد انفصالها عن زوجها 

تأتي هذه التصريحات بعد تداول واسع لأنباء انفصالها، مما دفعها لتوضيح موقفها وطلب الابتعاد عن حياتها الشخصية.

من ناحية أخرى كانت رنا سماحة وسامر أبو طالب من بين الأزواج الذين أثاروا اهتمام الجمهور خلال السنوات الماضية، حيث جمعتهما قصة حب مميزة تُوجت بالزواج، ورزقا بمولودهما الأول "مالك"، وعلى الرغم من تداول أنباء انفصالهما، فإن رنا لم تؤكد أو تنفي بشكل صريح هذه الأخبار، مكتفية بطلب احترام خصوصيتها.

 

يذكر أن رنا سماحة تحظى بجمهور عريض منذ انطلاقتها الفنية، حيث اشتهرت بصوتها العذب وأعمالها الغنائية المميزة، وقدمت أكثر من عمل غنائي ناجح، إلى جانب مشاركتها في عدد من الأعمال التمثيلية،

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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