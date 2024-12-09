نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. لـ "دوت الخليج الفني "سلوى عثمان: السعادة والصحة أمنياتي لعام 2025.. والتوازن سر نجاحي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة سلوى عثمان في حوار خاص مع موقع دوت الخليج الفني عن أمنياتها لعام 2025 وتطلعاتها الشخصية والمهنية. إليكم أبرز ما جاء في اللقاء:

ما هي أهم الأمنيات الشخصية التي تسعين لتحقيقها على الصعيد العائلي أو الصحي؟

أوضحت سلوى أن أمنيتها الكبرى هي تحقيق السعادة والاستقرار في حياتها العائلية، قائلة: "أطمح في تحقيق التفاهم والسعادة في بيتي مع زوجي، وعلى الصعيد الصحي، أدعو الله أن يمنحنا الصحة والعافية ويشفينا من أي مرض. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وأتمنى أن يدرك الجميع أهمية الحفاظ عليها."

كيف تخططين لتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل في العام الجديد؟

أكدت الفنانة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مشيرة إلى أنها تنظم وقتها بعناية: "بيتي وشغلي هما رقم واحد بالنسبة لي، أحرص دائمًا على عدم التقصير في حقوق بيتي وزوجي، تمامًا كما أهتم بالتزامي في العمل."

كيف ترين مستقبل الفن العربي في عام 2025؟

عبّرت سلوى عن تطلعها لازدهار الفن العربي في العام المقبل، قائلة: "أتمنى أن تكون الأعمال الفنية في العام الجديد هادفة وممتعة في آنٍ واحد. الجمهور يستحق قصصًا تحمل قيمة،

بالطبع، يهتم الفنانون بأعمالهم جميعها بشكل كبير، خاصة النجوم الذين يحرصون على اختيار الأعمال التي تحمل قيمة وفائدة للمشاهد،لذلك، من المتوقع أن نشهد مزيدًا من الازدهار والإبداع في المستقبل، بإذن الله."

ختامًا، تبقى الفنانة سلوى عثمان رمزًا للإبداع المتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، مع أمل دائم في مستقبل أكثر إشراقًا للفن العربي.

ومن جانبه تُشارك الفنانة سلوى عثمان، في مسلسل حكيم باشا الذي من بطولة الفنان مصطفى شعبان ومن المقرر مشاركته ضمن الموسم الرمضاني 2025 والعمل يجمع عدد كبير من نجوم الفن.

مسلسل حكيم باشا

وتدور أحداث مسلسل حكيم باشا حول عصابة آثار، تطارد شابا وهو الشخصية التي يجسدها مصطفى شعبان، وتتصاعد الأحداث.

نجوم مسلسل حكيم باشا

ويضم العمل مجموعة من النجوم ابرزهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دنيا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صيام، محمد نجاتي، محمد العمروسي، سلوى عثمان، أحمد فهيم، سلوى خطاب، سارة نور، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

