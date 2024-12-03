شريف منير يسترجع ذكريات صداقته بـ أحمد السقا

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان شريف منير عبر حسابه علي موقع انستجرام، صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، مشيرا من خلالها إلى قوة صداقتهم سويا.

شريف منير يشيد بصادقته بـ أحمد السقا

وظهر الصديقان شريف منير واحمد السقا سويا من كواليس فيلم "شورت وفانلة وكاب"، وعلق شريف علي الصورة:" صداقة عمرها طويل"

اعمال جمعت احمد السقا وشريف منير

وشارك احمد السقا وشريف منير سويا في مسرحية كده أوكيه بجانب عدد كبير من النجوم: منى زكي، ياسمين عبدالعزيز، هاني رمزي، والعمل من إخراج سمير العصفوري، وتأليف أحمد عفيفي، وايضا فيلم شورت وفانلة وكاب عام 2000 بطولة احمد عيد وداليا مصطفى ونور وسامي العدل، إخراج سعيد حامد.

بينما آخر عمل جمع السقا وشريف منير كان فيلم "من 30 سنة" الذي أنتج عام 2016 وشارك في بطولته منى زكي وميرفت أمين وصلاح عبد الله وجميلة عوض، وايضا فيلم السرب بطولة أحمد السقا ودياب وشريف منير، وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

اخر اعمال شريف منير

وكان اخر اعمال شريف منير هو مسلسل بقينا اتنين، والذي ناقش العلاقات الزوجية ولكن بعد الانفصال، وما يحدث في حياة الطرفين والأزمات والمشاكل النفسية التي يعيشها الزوجان المنفصلان، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي، والعمل من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، الراحل طارق عبدالعزيز نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، والمسلسل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري.

وايضا شارك في فيلم "السرب" أحدث أعمال الفنان شريف منير السينمائية، والذي تدور قصته حول أبرز بطولات القوات الجوية المصرية، ويشارك شريف منير في بطول الفيلم كل من: أحمد السقا، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي وأمير صلاح الدين، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.