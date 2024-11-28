نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من "الأصلي" إلى "رقم سري".. أحمد الشامي يحكي تفاصيل أدواره الناجحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل الفنان أحمد الشامي ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر راديو 9090، حيث تناول الحديث عن أبرز أعماله الأخيرة، بما في ذلك مسلسلي "الأصلي" و"رقم سري"، إلى جانب رأيه في الأغاني الحديثة وموقفه من تجربة الغناء بمفرده.

خلال الحوار، شارك الشامي كواليس مميزة وتفاصيل خاصة عن أعماله الفنية.

كواليس دوره في مسلسل "الأصلي"



تحدث الشامي عن تجربته في مسلسل "الأصلي"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، وعلق قائلًا: "التجربة كانت من أجمل التجارب، وكنت زعلان إني هموت في الحلقة 18، وطلبت أستمر لفترة أطول، لكن المؤلف والمخرج أصروا على تقديم الدور بالشكل المكتوب". وأضاف أن ردود فعل الجمهور على وفاته في المسلسل كانت مؤثرة للغاية، حيث قال: "الناس كانت بتشوفني وتعيط".

كما أشاد بزميلته الفنانة ريهام عبد الغفور، معتبرًا أنها كانت عنصرًا رئيسيًا في نجاح العمل، خاصة مع تقديمها عدة أعمال ناجحة متتالية قبل مشاركتها في "الأصلي".

رأيه في مسلسل "رقم سري"



وعن مسلسل "رقم سري"، أكد الشامي أنه كان متوقعًا نجاحه نظرًا لكونه جزءًا من مسلسل "صوت وصورة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السابق.

وأوضح: "كنت مطمئن إن العمل هيكون حلو، خاصة مع وجود فريق العمل والمخرج اللي كانوا وراء نجاح الموسم الأول".

انتقاد للأغاني الحديثة



عند سؤاله عن رأيه في الألوان الجديدة من الأغاني، أبدى الشامي تحفظه قائلًا: "مبسمعش الألوان الجديدة، وعندي مشكلة مع الأغاني الكتيرة اللي معمولة غلط. احنا بقينا نستقبل النشاز كأنه شيء عادي، وده بيمثل كارثة حقيقية لجهازنا السمعي".

موقفه من تجربة الغناء بمفرده



فيما يتعلق بفكرة الغناء بشكل منفرد بعيدًا عن فرقة "واما"، أوضح الشامي أن الأمر مستحيل بالنسبة له، مضيفًا: "كنت في واما ونجحت جدًا فيها وسايب للناس صورة بيحبوها. ليه أبدأ من جديد عشان أغني لوحدي؟".

تفاصيل مسلسل "رقم سري"



مسلسل "رقم سري" من بطولة ياسمين رئيس، ويشاركها عدد من النجوم، من بينهم صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، ورانيا منصور.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تحدث في الشركة التي تعمل بها البطلة، حيث تصبح المتهمة الأولى وتلجأ إلى مكتب محاماة لحل أزمتها، مما يؤدي إلى تصاعد الأحداث بشكل مثير.