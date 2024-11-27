انت الأن تتابع خبر هل انفصلت نور إيهاب عن خطيبها نور بدر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الفنانة المصرية نور إيهاب تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أخبار عن إنهاء خطوبتها من الفنان نور بدر، مما أثار فضول متابعيها حول تفاصيل ما حدث.

وزادت التكهنات بعد حذفها صوراً جمعتها بخطيبها من حسابها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع البعض للربط بين ذلك وظهورها المتكرر مع الفنان نور النبوي، شريكها في مسلسل "6 شهور".

رغم تصاعد الشائعات وانتشار الحديث عن علاقة جديدة، التزمت نور الصمت ولم تعلّق على ما يتم تداوله، مكتفية بالتركيز على نجاحها الفني.

وكانت نور قد عبّرت مؤخراً عن فرحتها بالأصداء الإيجابية لمسلسل "6 شهور"، الذي جمعها بنور النبوي، مؤكدة سعادتها بتفاعل الجمهور مع العمل.