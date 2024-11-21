أحمد جودة - القاهرة - تركي آل الشيخ يعلن عن مواعيد عرض مسرحية "شمس وقمر"

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن مواعيد عرض مسرحية "شمس وقمر"، من بطولة منة شلبي وبيومي فؤاد، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بالمسرحية.



منشور تركي آل الشيخ على إنستجرام

ومن جانبه شارك تركي آل الشيخ البوستر الرسمي للمسرحية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، معلقًا بأنها عمل كوميدي بمشاركة عدد من النجوم.

منشور المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



مواعيد عرض مسرحية شمس وقمر

ومن المقرر أن يتم تقديم مسرحية شمس وقمر في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل على مسرح بكر الشدي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أبطال مسرحية شمس وقمر



مسرحية "شمس وقمر" من بطولة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، ومحمد عبدالعظيم، وغيرهم من النجوم، وذلك ضمن فعاليات هيئة الترفيه السعودية.

أحدث أعمال الفنانة منة شلبي

جدير بالذكر إن الفنانة منة شلبي حققت نجاحًا كبيرًا من خلال فيلمها الجديد الذي يحمل إسم "الهوى سلطان"، والذي تم عرضه في دور العرض السينمائية في الفترة الماضية، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم إلى جانب منة شلبي، مثل: أحمد داوود، وأحمد خالد صالح، وغيرهم من النجوم.