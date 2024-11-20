القاهرة - محمد ابراهيم - السيناريست أمين جمال يعلن عن بدء تصوير مسلسل "المداح 5"

السيناريست أمين جمال يعلن عن بدء تصوير مسلسل "المداح 5"

أعلن السيناريست أمين جمال عن بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، وذلك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

منشور أمين جمال عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك

نشر أمين جمال صورة من كواليس التصوير، وأرفقها بالتعليق التالي:

"بسم الله.. توكلنا علي الله المداح5 رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله".

منشور السيناريست أمين جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

تفاصيل مسلسل المداح 5

يأتي المسلسل ضمن أبرز الأعمال الدرامية التي نالت إعجاب الجمهور خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025، كما يشارك في العمل الفنان حمادة هلال، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين سيُعلن عنهم قريبًا، والمسلسل من إنتاج شركة "سكاي برودكشن" وإخراج أحمد سمير فرج.



نهاية الجزء الرابع من مسلسل المداح

في سياق آخر شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح الجزء الرابع "أسطورة العودة" تصاعدًا في الأحداث حيث تمكن صابر المداح (حمادة هلال) من القضاء على الجن النمرود (أحمد خالد صالح) في مواجهة مثيرة، كما تمكن صابر من استخدام السيف الموروث من جده، وهو السلاح القادر على إنهاء شر النمرود، في مشهد مليء بالإثارة والتشويق.



يذكر أن الحلقة اختتمت العديد من خطوط القصة مع إبقاء بعض التساؤلات مفتوحة، مما يمهد الطريق لتطورات جديدة في الجزء القادم من السلسلة.