نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديسمبر المقبل.. آسر ياسين يبدأ تصوير مسلسله الحب كله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان آسر ياسين خلال الفترة الحالية تحضيراته لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان الحب كله، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

موعد تصوير مسلسل الحب كله

وحدد صناع مسلسل الحب كله مواقع التصوير الخارجية للعمل، ومن المقرر ان يبدأ التصوير في منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتم الانتهاء من كتابة 5 حلقات.

أبطال مسلسل الحب كله

يحضر المخرج تامر محسن لمسلسله الحب كله، الذي يشارك في بطولته آسر ياسين إلى جانب الفنان دياب، تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في العمل.

قصة مسلسل الحب كله

تدور احداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، مكون من 15 حلقة، ويشارك دياب في بطولته بجانب آسر ياسين، العمل من إخراج تامر محسن وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

أحدث أعمال آسر ياسين

سبق، واحتفل آسر ياسين بالعرض الخاص لمسلسله الجديد موعد مع الماضي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تم عرض أول حلقتين من العمل، بحضور عدد من أبطال المسلسل والنجوم.

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي في إطار تشويقي مثير يعتمد على الجريمة، ومن المقرر عرض حلقاته كاملًا يوم 6 ديسمبر المقبل على منصة نتفليكس العالمية، والعمل مكون من 8 حلقات، ومن بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، صبا مبارك، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء جاميكا، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري، إخراج السدير مسعود، ومن إنتاج مجموعة كاريزما مع المنتج المنفذ محمد مشيش.

أعمال ينتظرها آسر ياسين

ومن ناحية اخري، يعيش آسر ياسين حالة من النشاط الملحوظ، حيث يرتبط بتصوير فيلم فرقة الموت مع أحمد عز ومنة شلبي، والمقرر عرضه في العام المقبل 2025، كما يواصل آسر تصوير فيلم إن غاب القط والذي تشاركه في بطولته أسماء جلال.

آخر أعمال آسر ياسين

وكان آخر أعمال آسر ياسين فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، وضم نخبة من النجوم منهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، علي صبحي، وأحمد الرافعي، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.