"فينوم: الرقصة الأخيرة".. فيلم يلتهم شباك التذاكر ويعيد تعريف ثلاثيات هوليوود

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إنجاز جديد للسينما العالمية، نجح فيلم Venom: The Last Dance، بطولة النجم توم هاردي، في تحقيق إيرادات بلغت 401 مليون و686 ألف دولار عالميًا منذ طرحه في 25 أكتوبر الماضي. انقسمت الإيرادات بين 121.8 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي و279.8 مليون دولار عالميًا، ليواصل الفيلم نجاحه كجزء أخير من ثلاثية أبهرت الجماهير وأرباحها تخطت حاجز الـ1.5 مليار دولار عالميًا.

ويبرز دوت الخليج دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن عوامل نجاح "فينوم: الرقصة الأخيرة"

رؤية إخراجية مبتكرة:

تولت المخرجة كيلي مارسيل قيادة الدفة في هذا الجزء، ما منح العمل نكهة خاصة وعمقًا عاطفيًا استثنائيًا. مارسيل، التي كتبت أفلام الثلاثية، أكدت أنها كانت تدرك النهاية منذ البداية، وهو ما انعكس في بناء سردي متماسك.

أداء توم هاردي الفريد:

أداء هاردي الديناميكي والمليء بالطاقة شكّل نقطة جذب رئيسية، حيث برع في تقديم شخصية تجمع بين الظلام والكوميديا بأسلوب ساحر.

جاذبية القصة واستغلال شهرة الشخصية:

الشخصية المحبوبة "فينوم"، المرتبطة بعالم مارفل، استقطبت جمهورًا واسعًا من عشاق الكوميكس والسينما، مع حبكة متجددة أثارت فضول المشاهدين.

حملة تسويقية ذكية:

ركزت شركة Sony على الترويج للفيلم كحدث سينمائي لا يُmiss، مع الإعلانات التي أبرزت التشويق والقوة البصرية للفيلم.

الإخلاص لرؤية ثلاثية:

كان الجمهور على دراية بأن هذا الجزء سيختتم رحلة الشخصية، ما دفعهم لمتابعة النهاية المثيرة لهذه السلسلة.

"فينوم: الرقصة الأخيرة" ليس مجرد فيلم آخر في عالم الأبطال الخارقين؛ إنه شهادة على قوة التعاون بين الإبداع الكتابي والإخراجي والأداء التمثيلي، ليصبح واحدًا من أبرز إنجازات هوليوود هذا العام.