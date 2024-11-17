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الأعلى للثقافة يناقش..نحو مستقبل أفضل في ظل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "نحو مستقبل أفضل في ظل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"، وتنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية برئاسة الدكتور محمد خليف بالتعاون مع المكتبة المركزية بجامعة حلوان، وذلك في الحادية عشرة صباح الخميس 21 نوفمبر الجاري بمقر المكتبة.

يدير الندوة المهندس زياد عبد التواب، نائب مقرر لجنة الثقافة الرقمية - مساعد أمين عام مجلس الوزراء للتحول الرقمي، ويشارك بها الدكتور محمد الحماحمي- كبير خبراء الأمن السيبراني – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور محمد خليف- مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية – استشاري الابتكار والتحول الرقمي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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