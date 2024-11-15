انت الأن تتابع خبر ميسرة: عمرو دياب ينجح في تقديم الأغاني لأنه شخص ذكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة ميسرة عن رأيها فى الوسط الغنائى، خلال حلولها ضيفة على برنامج قعدة ستات، الذي يعرض على شاشة قناة اليوم.

وقالت ميسرة إنها تعتبر معظم من يظهر على الساحة الغنائية حاليا مؤدي وليس مطرب، بما فيهم الفنان عمرو دياب.

وتابعت ميسرة أن عمرو دياب، شخص ذكى وليس مطرب لذلك ينجح فى تقديم الأغاني التى تتناسب مع طبقة صوته وإذا قدم أغاني من زمن الفن الجميل لم يستطع تقدميها.

وأضافت ميسرة أنه ليس هناك مطربين على الساحة سوى على الحجار ومحمد ثروت ومدحت صالح حتى تامر حسني ومحمد حماقي هما أيضا مؤديين وليس مطربين.