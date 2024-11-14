خيرى بشارة: تعلمت في فترة بمدارس راهبات.. واقتبست هذه الأشياء في "يوم حلو ويوم مر"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج خيري بشارة عن تفاصيل اقتبسها في فيلم " يوم حلو ويوم مر" مشيرا إلى أنه عاش في مدارس راهبات لفترة طويلة لكنه لم يفضل هذة الحياة مضيفا:' حسيت إنه معتقل مش مدرسة وأبويا خرجني وداني مدارس حكومية ".

أضاف بشارة على هامش الندوة:' كنت مثلا أجي أشرب الراهب يزمر في ودني، يجي يوم نلم فلوس للفقراء وكنت بقعد أفكر طب ما احنا محتاجين الفلوس ويمكن ده اللي خرج شوية في فيلم "يوم حلو ويوم مر".



وتحدث عن قصة حبه مع زوجته:' معظم عمري كان في شبرا لحد زلزال 92، وزوجتي من أسرة ميسورة الحال سألتنى معاك شقة قولتلها لا هتخرج ؟ قولتلها معرفش وكانت قصة حب عنيفة وعاشت معايا في شبرا وطول الوقت كان عندي أزمات اقتصادية وكنت بستلف من صحابي واللي انقذني من الماديات هو المسلسلات ".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح أمس ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كماتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.