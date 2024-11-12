مع انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. 3 أفلام مصرية في مختلف المسابقات

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ غدًا الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي يستمر إلى 22 من نفس الشهر، ومن المقرر أن تشارك 3 أفلام مصريلة في مختلف مسابقات المهرجان وهم “أبو زعبل 89، دخل الربيع يضحك، مين يصدق".

"أبوزعبل ٨٩"



فيلم "أبوزعبل ٨٩"، للمخرج بسام مرتضى ينافس في مسابقة أسبوع النقاد الدولي، وتدور أحداثه حول ابن يتذكر رحلته مع والدته في عمر الخمس سنوات، لزيارة أبيه في سجن أبوزعبل عام 1989، يعيد الآن مع الأب زيارة الأصدقاء والأماكن والمشاعر، ليُعيد تشكيل الذاكرة المنقوصة بسبب الغياب. بين هجرة الأب ومرارة الأم، وجد الابن نفسه ممزقًا بين روايتين. بين الخاص والعام، ينتقل الفيلم لاستعادة العلاقة وترميم الضرر في العلاقة العائلية بين الأب والأم والابن بعد التجربة.

"دخل الربيع يضحك"



فيلم “دخل الربيع يضحك”، للمخرجة نهى عادل، ينافس في المسابقة الدولية في عرضه العالمي الأول، وهو الفيلم المصري الوحيد المشارك ضمن المسابقة، وتدور أحداثه خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته الخاصة، ويتناول أربع حكايات ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.

“مين يصدق”

واخيرًا فيلم “مين يصدق” للمخرجة زينة عبدالباقي، يتنافس في مسابقة آفاق السينما العربية، وهو فكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب، سيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورًا مميزًا للفنان أشرف عبدالباقي.

تدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.