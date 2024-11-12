بسسب البطانة.. بسمة بوسيل تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة بسمة بوسيل محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت مجموعة من الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة.

سبب تصدر بسمة بوسيل

وأطلت بسمة بوسيل بفستانًا يجمع بين اللونين البيج والأبيض، مزينًا بتطريزات رائعة على شكل خيوط متناثرة، تصميم الحمّالات مع الكورسيه الضيق في الأسفل، والجزء العلوي شفافًا مع فتحة واسعة عند الصدر.

إطلالة بسمة بوسيل

وارتدت فستان ونسّقت بليزر أبيض أنيق بمقاس مبتكر، تميز بقصّة جانبية لافتة وأزرار بيضاء، اختارت "بوط" من الجلد الأبيض، ارتدت قلادة ذهبية مع حبيبات من ألماس وأقراط متماثلة، رفعت شعرها من الأمام ببكلة على شكل "بابيون" باللون البيج.

آخر أعمال بسمة بوسيل

وكان آخر أعمال بسمة بوسيل أغنية "عيشنا وشوفنا"، والأغنية من كلمات وائل توفيق وألحان حسن علي وتوزيع فادي ابراهيم وميكس وماستر مصطفي رؤوف، وايضا طرحت اغنيه “هابدأ أعيش” من كلمات محمود سليم وألحان علي الخواجة، مكياج مؤمن ياسر

كلمات اغنيه “هابدأ أعيش”

خليتني بيك أشوف

اللي ماشوفتوش بعيني

قلبي ده قال حروف

مقالهاش طول سنيني

كان فيه جوايا خوف

قبلك دا كان ماليني

حسيت معاك بأمان

شوفت معاك الحياة

بلون وبشكل تاني

إحساس بجد ياه

اخدني من مكاني

قلبي عمره ابتداه

أول ما بقيت عشاني

ولاقيت لقلبي مكان

هابدأ أعيش.. مافيش

ولا حاجة هاتخليني اسيب اديك

خلاص لاقيت

كل اللي نفسي فيه ده فيك

بقيت بشوف

الدنيا أحلى وهي بيك

وأكتر بكتير

لو ثانية تكون بعيد

مش هتنازل عليها

هافضل جنمبك واعيد

كل حاجة ابتديها

تاني بإحساس جديد

دي حياتي أنت ماليها

كل يوم بيك عيد

لما قلبي لقاك

كات هي دي البداية

وناويت أعيش معاك

قصه وملهاش نهاية

لو عشت عمري ليك

صدقني مش كفاية

عُمر شوية عليك