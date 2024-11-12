ساري وأميرة.. حلا الترك وأليكس يخوضان مغامرة شيقة في عالم خيالي



القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت استوديوهات كتارا، المركز الإبداعي العربي الشامل في منطقة الشرق الأوسط،، عن بدء تصوير أحدث إنتاجاتها الأصلية "ساري وأميرة". تدور أحداث الفيلم حول حياة قطاع الطرق ساري وأميرة أثناء بحثهما عن كنز أسطوري في وادي سخيمة الخيالي في رحلة محفوفة بالمخاطر حيث يواجهان الوحوش الخرافية ويتعاملان مع علاقتهما المعقدة.

الأبطال المشاركين في العمل

الفيلم من بطولة حلا الترك في دور أميرة، وأليكس علوم في دور ساري، وبمشاركة الفنان القدير عبد المحسن النمر في دور كثيب ويشارك فيه نخبة مميزة من النجوم من جميع أنحاء الشرق الأوسط والتي تضم: أضوى فهد، وسعد النعيمي، وفايز قزق، وإيهاب عبد الواحد، وعارفة عبد الرسول، وندى توحيد، وجير دواني وغيرهم.

الفيلم من إخراج المخرجة الجوهرة آل ثاني، وإنتاج المنتجين التنفيذيين أحمد الباكر، ولوكا بيركوفيتشي، ومحمود حماقي، يَعِد فيلم "ساري وأميرة" بتقديم تجربة سينمائية فريدة من نوعها باستخدام أحدث أساليب الإنتاج والتصوير تنقل المشاهدين إلى عالم مميز مليء بالمغامرات الشيقة.



وصرح أحمد الباكر، الرئيس التنفيذي لاستوديوهات كتارا والمنتج التنفيذي للفيلم قائلًا: "نهدف في استوديوهات كتارا إلى تسليط الضوء على القصص الأصلية من المنطقة العربية. ونحن متحمسون للعمل على هذا المشروع الذي يحكي قصة خيالية مختلفة من منظور عالمي سيثير اهتمام المشاهدين من مختلف الثقافات في جميع أنحاء المنطقة العربية."

يتم التصوير حاليًا في الدوحة، ومن المقرر أن يتم التصوير في عدة مواقع في دولة قطر.