تامر حسني يوجه رسالة لـ هيثم سعيد بعد سفره لأستراليا

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان تامر حسني، رسالة دعم للمطرب هيثم سعيد بعد إعلانه سفره لأستراليا هو وأسرته والابتعاد عن المجال الفني لفترة، بسبب فقدانه الشغف.

فحرص تامر حسني على التعليق على قرار هيثم سعيد بنشره مقطع فيديو له عبر خاصية "الأستوري" بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو “إنستجرام”، قائلاَ: "حبيبي هيثم أنا أكيد أزعل لما أشوف فنان جميل زيك يصيبه اليأس بالشكل ده أنا فاهمك وحاسس بيك كويس، طبعًا محدش عارف داخليات الناس وأنا ممكن أبقى مش عارف إيه اللي خلاك وصلت لكده رغم إن في ناس من جيلنا كملوا وصبروا وكان عندهم شغف وإصرار على النجاح كبير".

وتابع تامر: “أنت عارف أنا شوفت إيه من حروب بس كملت واتحديت الظروف مش عارف أقولك ليه مصممتش ولا أقولك متزعلش على اللي أنا معرفش عنه حاجة ربنا بس العالم بيك وعالم أنت شوفت إيه وحسيت بإيه بس خليني أقولك حاجة أجمل من ده كله اتأكد من حاجه زي ما أنت متأكد إن اسمك هيثم وأكتر كمان ربنا لما بيقفل باب بيبقى عايزك تفهم إنه قفله عشان يوجهك تروح باب تاني أفضل مش عشان يزعلك”.

وأضاف:"ما دام أنت اخترت تسافر تجرب مش عيب جرب جايز تلاقي نجاح عالمي حصلك أكبر من اللي كنت بتحلم بيه ونصيحة ليك برضه أدرس التوزيع الموسيقي عشان تعمل مزيكتك بنفسك وجايز تبقى مؤسسة كبيرة في يوم من الأيام بتصنع مزيكا ليك ولغيرك وتقدم ناس مع شطارتك كمطرب".

وأختتم تامر حسني قائلًا:"ولو حسيت بأي صعوبة أرجع وكلنا حواليك إن شاء الله وأنا جنبك وجنبك من دلوقتي لو حابب ترجع ونحط خطط جديدة للشغل وتقف تاني من جديد أنت فنان جميل وشکل جمیل ومحترم وتستحق كل خير.. فكر يا صاحبي وأنا بعون الله معاك".