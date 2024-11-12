بداية قوية لـ نقطة سوداء وجريمة قتل غامضة تنهى أحداث الحلقة الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم -



بدأت أحداث أولى حلقات مسلسل "نقطة سوداء" بالإثارة والتشويق طوال أحداث الحلقة الأولى مع رتم سريع للتعريف بالشخصيات.

لغز جريمة قتل غامضة



سيطر الغموض على أحداث الحلقة بشكل كبير، وكانت البداية بمشهد لعبة شطرنج مابين أحمد بدير وأحمد فهمي ليدور بينهم حوار بأهم نقاط عائلة السيوفي للتعريف بالأحداث، وبعد احتفال العائلة باليوبيل الذهبي لمرور 50 عام على الشركة في الإسكندرية تنتهي الأحداث بوجود جسه يغمرها الدماء في الحمام لتنتهي أحداث الحلقة على ذلك.

أحداث مسلسل نقطة سوداء

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

تفاصيل مسلسل نقطة سوداء

المسلسل مكون من ١٥ حلقة والذي يشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور، وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أحدث أعمال أحمد فهمي



ومن ناحية اخري، يحضر الفنان أحمد فهمي الفترة الحالية لعمل درامي جديد، للعرض في موسم الدراما الشتوي، بجانب الفنانة ميرنا نور الدين، والذي جاء تحت إسم "تليجراف" من إخراج محمد بكير وإنتاج سالي والي، وبدأت الشركة المنتجة التحضير للعمل المقرر عرضه حصريًا على منصة TOD.

آخر أعمال أحمد فهمي الدرامية



وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل بين السطور، الذي شارك في بطولته مع الفنانة إنجي المقدم، وتم عرضه خلال الفترة الماضية، هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

آخر أعمال أحمد فهمي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الفنية، هو من خلال مشاركته في فيلم " السرب"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرًا،حيث تصدر شباك التذاكر لفترة طويلة منذ بداية عرضه بالسينمات.دورات فنون على الإنترنت.

أبطال وصناع فيلم "السرب"

فيلم "السرب" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، أحمد فهمي، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.