محمود عبد الغني يكشف عن كواليس وقوفه أمام الكاميرا لأول مرة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمود عبد الغني عن كواليس بداية مشواره الفني، مشيرا إلى فضل المخرج شريف عرفة ومساندته له، وذلك خلال لقائه ببودكاست «برنس الليالي».

واضاف محمود عبد الغني أنه تخلص من الخوف والتوتر من الوقوف أمام الكاميرا بفضل نصائح شريف عرفة وتوجيهاته له، وقائلا: «كنت أول مرة أشوف كاميرا كانت مع أستاذ شريف عرفة، كان بيطبطب علي عشان اقدر أتعامل مع الكاميرا، وقالي الكاميرا دي حبيبتك اللي بتشوفها، ولازم تبقى جاي في أحسن حال وشكل ولبس حلو».

أحدث أعمال محمود عبد الغني

ومن ناحية اخري، ينتظر محمود عبد المغني عرض مسلسل “هابي هالوين”، وهو مكون من 6 حلقات، ومن المقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبل، المسلسل من بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروه الأزلي، محمد مغربي، عماد ادريانو، والعمل من تأليف محمد أشرف، وإخراج أحمد عبده.

آخر أعمال محمود عبد المغني

وكان آخر أعمال محمود عبد المغني هو مسلسل كوبرا الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة الفنان محمد إمام، مجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، ألحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

وايضا شارك في مسلسل "صيد عقارب" بطولة غادة عادل، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.