نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يكشف عن أعماله الفنية القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تامر حسني في تصريحات تلفزيونية عن أعماله الفنية القادمة، وتحدث عن الديو الغنائي الذي سيجمعه بـ رامي صبرى قريبًا، مضيفا إنه يبحث عن عمل يجمعه بـ مي عز الدين.

تامر حسنى يكشف عن أعماله الفنية القادمة

وقال تامر حسني: يجمعنى ديو غنائى جديد بـ رامى صبرى، وسنعلن عن باقى التفاصيل قريبًا، كما أبحث عن سيناريو جديد، وعمل مختلف يجمعنى بـ مى عز الدين مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مي عشرة عمره، وتجمعهم كيميا كبيرة جدًا.

أحدث أعمال تامر حسني

ومن ناحية اخري، ينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يجسد خلاله تامر حسني شخصية مهندس، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة شعبية من شبرا وتعيش قصة حب معه، والفيلم من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام ميدو، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني

وكان آخر أعمال تامر حسني هو فيلم تاج، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي فانتازي، حول شخصية تاج التي يقدمها تامر حسني وهو شاب يعمل مدرس ويكتشف فجأة امتلاكه قوة خارقة، فيما تظهر دينا الشربيني بدور زميلته في المدرسة التي يعمل بها ويعيش قصة حب معها خلال الأحداث، والفيلم من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، ساندي، هالة فاخر، وليلى عز العرب، فيما ظهر أحمد بدير ضيف شرف، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وايضا طرح أغنية يانهار أبيض وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله، وجاءت كلماتها: عليك حلاوه ملغبطاني.. وكل ثانيه تحلو تاني.. حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا.. يا راضيه عني ومظبطاني.. يا نهار أبيض عالتوليفي.. ضحكتك عالقلب خفيفه.. إنت ماشي ازاي كده عادي.. ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.. جمالك والله عاملي قلق.. مخلي الكل مركز فيك.. وأنا اللي بموت من الغيره عليك.. كفايه حلاوه وعالهادي.. يا إما هجيلك وأخبيك.. ده سحرك غير الكل فرق.. كفايه يا ناس بطلوا تقليد.. ده سابق أوي عنكوا وبعيد.. ما كفايه حلاوه وعالهادي.. دي نار الناس عماله تزيد.