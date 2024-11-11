وزير الثقافة يترأس الاجتماع الـ 71 للمجلس الأعلى للثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - ترأس الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، الاجتماع الـ 71 للمجلس، والذي هدف إلى مناقشة وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المستجدات الثقافية محليًا ودوليًا.

التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة هيكلة اللجان

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، كما تناول بحث آليات إعادة تنظيم لجان المجلس، عبر استحداث لجان جديدة أو تعديل عددها، وتحديد معايير اختيار الأعضاء لضمان توافقها مع أهداف وزارة الثقافة.

التحديات والحلول المبتكرة لدعم القطاع الثقافي

ناقش الاجتماع دور لجان المجلس في تحديد التحديات التي تواجه قطاعات الثقافة والفنون، والعمل على وضع حلول مبتكرة لتسويق المنتج الثقافي بشكل فعال.

كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز القيمة الاقتصادية للمنتج الثقافي كجزء من جهود الاستدامة.

تحديث استراتيجيات العمل الثقافي وفقًا للتطورات التكنولوجية

ركز الاجتماع على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في رسم السياسات الثقافية، بهدف استغلال الموارد المتاحة وتحسين الأداء في مختلف المجالات الثقافية، بما يعزز استدامة العمل الثقافي.

مشاريع تطوير الأنشطة الثقافية وملاءمتها لاحتياجات المجتمع

تم استعراض عدد من المقترحات لتطوير الأنشطة الثقافية المستقبلية، التي تتناسب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته، مع تعزيز التنسيق بين لجان المجلس لتحقيق التكامل بين نوعية الأنشطة الثقافية المقدمة.

أهمية التكامل بين لجان المجلس والهيئات الثقافية

شدد وزير الثقافة على ضرورة تكامل الجهود بين لجان المجلس والهيئات الثقافية لتحقيق تطوير شامل في الأداء، مع الانفتاح على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية عبر دعم الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى بناء الوعي الثقافي.

الاعتزاز بالتراث الثقافي واستثمار المواهب الشبابية

أكد وزير الثقافة على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري، وتوجيه الاهتمام إلى المواهب الشبابية في مختلف المجالات، بهدف استثمارها وتنميتها للمساهمة في التنمية المجتمعية.

الاتفاق على خطة عمل متكاملة لتحقيق أهداف المجلس

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين اللجان لتنفيذ المقترحات، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير العمل الثقافي.