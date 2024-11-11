أحمد عز يكشف عن رغبته في تقديم شخصيات التاريخ الإسلامي.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد عز،ضمن ندوة في معرض الشارقة للكتاب، للإعلامي إيلي نخله عن رغبته في تقديم شخصية من شخصيات التاريخ الإسلامي.

أبرز تصريحات أحمد عز

وأضاف:" ما فيش حاجة بتعدي من تحت إيدي ما بقرأهاش وأنا بحب القراءة جدًا ونفسي أروح للمنطقة دي وعمري ما رحتها".

وقال أحمد عز أن هذا المشروع هو بمثابة تحقيق واحد من أحلامه مشيرًا إلى منطقة التاريخ الإسلامي مليئة بشخصيات كثيرة قوي واعتبر أن هذا هو الوقت المناسب لتقديم عمل من هذا النوع، معلقًا:" ده اللي لازم نقدمه للناس وده اللي لازم نقدمه للغرب قبل ما نقدمه لينا ولازم نستغل التقنيات الحديثة إنه نقدم الأفلام دي خاصة وإنه ما عندناش نوعية الأفلام دي".

وختم أحمد عز عن رغبته في تقديم هذا العمل للتاريخ وأن يرى العالم كله من نكون .

أحمد عز

آخر أعمال أحمد عز

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عز الفنية، هو فيلم “ولاد رزق 3 - القاضية”، والذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، طوال فترة عرضه بالسينمات.

قصة فيلم “ولاد رزق 3 القاضية”





وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.





أبطال فيلم “ولاد رزق 3 القاضية”





فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.