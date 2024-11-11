تفاصيل فوز خمسة أفلام بسبع جوائز في مهرجان البحرين السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - توجت خمسة أفلام بسبع جوائز من مهرجان البحرين السينمائي الذي اختتم فعالياته يوم الخميس 7 نوفمبر، حيث حصد فيلم مصنوع للجمال… يُستخدم للقبح للمخرج جعفر البقالي ثلاث جوائز وهم أفضل مخرج لجعفر البقالي، أفضل ممثل لمبارك خميس، وأفضل مصور سينمائي لزهيب لطيف.

فيلم جزر فلسطينية

وفاز فيلم جزر فلسطينية للمخرجين نور بن سالم وجوليان مينانتو بجوائز الأفلام الروائية، وفيلم الشكارة والبحر للمخرج عزيز الشناوي بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت الممثلة نسرين آدم على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم تحت أقدام أم للمخرج إلياس سهيل، بينما ذهب تنويه خاص إلى فيلم بين البينين للمخرجة إيثار باعامر، والافلام من توزيع MAD Solutions.

نبذة عن الأفلام الفائزة

مصنوع للجمال… يُستخدم للقبح للمخرج جعفر محمد البقالي وتدور قصته حول لقاء جندي لأول مرة بابنته في مقصورته، بعد أن تم سجنه لمدة 28 سنة في المنفى، وهو على وشك الانتحار.

الشكارة والبحر

الشكارة والبحر من إخراج وتأليف عزيز الشناوي وتدور أحداث الفيلم حول مريم، امرأة ثلاثينية تقرر الذهاب في إجازة، لكنها تعثر على جثة رجل إفريقي غارق أمام شرفتها، وعلى ما يبدو أنه لم يحاول أحد مساعدته.

جزر فلسطينية للمخرجين نور بن سالم وجوليان مينانتو وتدور أحداثه حول فتاة فلسطينية لاجئة تخطط لخدعة مُتقنة لجعل جدها الأعمى يعتقد أن الجدار العازل قد سقط، مما يمنحه الأمل في العودة إلى وطنه.

تحت أقدام أم

تحت أقدام أم للمخرج إلياس سهيل ويتتبع الفيلم وداد وهي أم مغربية شابة، تعيش واقعاَ رتيبًا خال من الحياة، وتسيطر عليها الكوابيس التي تدفعها لاتخاذ قرار مؤلم تتخلى فيه عن كل شي في حياتها، بما في ذلك أولادها.

بين البينين

وبين البينين للمخرجة إيثار باعامر وهو فيلم رسوم متحركة تجريبي يروي رحلة امرأة في عقدها العشرين، تجتاز توقعات المجتمع في سعيها لاكتشاف الذات، وفي تلك الرحلة تتلاشى الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيال.