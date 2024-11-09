نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يوجه رسالة إلى تامر حسني وشيرين وعمرو دياب وحماقي.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم مصطفى قمر خلال الجزء الثاني من السهرة الخاصة مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، رسالة إلى المطربة شيرين عيد الوهاب، قائلًا:" ربنا معاكي وخليكي قوية ولا تنظري إلى الخلف".

رسالة مصطفى قمر لعمرو دياب

كما وجه رسالة إلى الهضبة عمرو دياب قائلًا: "أنا بحبك جدًا والنجومية الكبيرة وراها مجهود جبار".

رسالة مصطفى قمر لتامر حسني

وأيضًا وجه رسالة إلى تامر حسني معلقًا:"ماشي كويس جدً ومكمل وهو خليفتي في نفس الطريق الغناء والتمثيل وبيقدم نجاحات كثيرة وهو أخي الصغير، وأيضًا حماقي قريب جدًا مني وأشعر بالسعادة لهما وهو شخص محترم جدًا".

وعن تجربة التمثيل في حياة مصطفي قمر فقال:" كنت في توفيق من الله بأن أعطاني موهبة التمثيل بجوار الغناء، والتمثيل أضاف لي كثيرًا واختلف عن باقي نجوم جيلي"، كما قدم أغنية "أصحاب ولا بيزنس "وأهداها إلى الفنان الراحل طارق عبد العزيز.

فيلم “أصحاب ولا بيزنس”

وعن فيلم “اصحاب ولا بيزنس “ والأغنية التي قدمها مصطفي قمر لدعم القضية الفلسطينية خلال الفيلم أجاب:” في ذلك الوقت كانت الفكرة أنني أوجه رسالة إننا بجانبكم ونقف معاكم وكان السيناريو لمدحت العدل رائع وكانت رسالة إلى جيل بالكامل أن نهتم بالقضية ولا نتركها” .

