تعيين صفاء أبو السعود عضوا في المجلس القومي للمرأة بقرار جمهوري أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا نشر في الجريدة الرسمية بتعيين تشكيل جديد للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنو إقرأ المزيد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا نٌشر في الجريدة الرسمية بتعيين تشكيل جديد للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار. وضم القرار اسم النجمة صفاء أبو السعود، ووزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم بجانب 27 اسما آخرا. وأوضحت الجريدة أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 2018 في شان تنظيم المجلس القومى للمرأة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2019 بشان تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس القومى للمراة. يذكر أن صفاء أبو السعود ابتعدت عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وأشارت صفاء أبو السعود إلى أنها تنتظر عمل يليق بالجمهور تعود من خلال إلى الساحة الفنية وأنها تساهم في أعمال فنية ولم تحصل على الضجة الإعلامية الكبيرة، قائلة: "الأعمال دي مش واخدة ضجة إعلامية كبيرة مثل احتفاليات ذوي القدرات الخاصة وآخرها احتفالية الحياة حلوة المتعلقة بذوي الهمم، وأنا لما ييجي ليا نص حلو يستاهل ويكون مناسب هظهر تاني على الشاشة".

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