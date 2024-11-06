غدا.. أنس بوخش ووالدته ضيوف منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ووالدته السيدة هالة كاظم، كضيوف في الحلقة، ومن المقرر عرضها غدا الخميس تمام الساعة 10 مساءً عبر شاشة ON.

تفاصيل حلقة أنس بوخش مع منى الشاذلي

يكشف أنس بوخش لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بوالدته خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، كما يتحدث عن برنامجه الشهير "Abtalks" الذي يُعرض على موقع يوتيوب، ومن المتوقع أن تكون الحلقة خفيفة وممتعة.

ويذكر أن، نشرت شاشة On، البرومو الحلقة، عبر صفحتها الشخصية موقع تباظل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت عليه قائلا: "إنتظروا الإعلامي أنس بوخش ووالدته السيدة هالة كاظم في حلقة جديدة وحكايات من القلب في معكم منى الشاذلي على ON.