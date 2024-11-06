اليوم.. عرض الحلقتين الـ5 و6 من مسلسل "6شهور" على Watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد منصة Watch it الإلكترونية عرض الحلقتين ال15 و16 من مسلسل “6 شهور” بطولة النجم نور النبوي، الذي إستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

أبطال مسلسل 6 شهور

و مسلسل "6 شهور" مكون من 10 حلقات، من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.