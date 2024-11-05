شاهد.. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره ومتابعيه عبر حسابة الشخصي علي موقع إنستجرام، صور من أحدث جلسة تصوير له.

أحدث ظهور لـ يوسف الشريف

وظهر يوسف الشريف في الصور وهو مرتدي بدلة من اللون الزيتي وتيشيرت من اللون الابيض وظهر بملامح رجوليه جذابة وشعر منمق.

أحدث أعمال يوسف الشريف

ومن ناحية اخري، تعاقد يوسف الشريف خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل جديد، مكون من 8 حلقات، من إنتاج شركة أروما، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله، وايضا ينتظر فيلم ديربي الموت، الذي تدور احداثه في إطار تشويقي، حول منافسة رياضية مشوقة تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطًا مظلمة وجرائم غامضة.

اخر اعمال يوسف الشريف

كان اخر اعمال يوسف الشريف هو مسلسل كوفيد-25، شخصية "يوتيوبر" خلال الأحداث حيث يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال عام 2025 والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

وايضا شارك في مسلسل "كفر دلهاب" الذى تم عرضه العام قبل الماضى، وشارك فى بطولته محمد رياض، روجينا، سهر الصايغ، رامز أمير، هادى الجيار، أحمد سعيد عبد الغنى، مى القاضى، محمود حجازى وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال