نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وتر حساس.. صبا مبارك تبدأ أولى خطوات الأنتقام من إنچي المقدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عُرضت الحلقة 6 من مسلسل وتر حساس وشهدت تطور كبير بالأحداث ومن أهمها معرفة صبا مبارك بحقيقة إنچي المقدم وأنها سبب كل ما حدث لها وموت زوجها.

وهذبت صبا مبارك إلى محمد علي رزق لتعرف منه حقيقية الأمر وأن إنچي المقدم "ابن خالتها وشقيقة زوجها" هى من فعلت كل ذلك بها وكانت على اتفاق مع محمد علي رزق وتسبب في موت زوج صبا مبارك بعدما دبرت مشهد خيانتهم واتفقت مع محمد علي رزق على التحدث معها وتسجيل كلامها في مقطع صوتي، ومن ناحية أخرى ذهبت إلى والد إنچي المقدم لتخربه أنها تأخذ الزبائن من مكتبه لمكتبها الخاص.

أحداث وتر حساس



وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.

أبطال مسلسل وتر حساس



يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.



آخر أعمال صبا مبارك



وكان آخر أعمال صبا مبارك هو مسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

آخر أعمال صبا مبارك السينمائية



وايضا شاركت في فيلم السرب الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة كلًا من: مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، صبا مبارك، أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، أحمد حاتم وعدد من الفنانين، وتأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.