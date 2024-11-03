نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "عاشق" يحتل المركز الأول.. تعرف على إجمالي إيراداته في 16 ليلة عرض (بالأرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل فيلم "عاشق" صدارة إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم "عاشق"

أحتفظ فيلم "عاشق" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد، بصدارة شباك تذاكر السينما المصرية لليوم الـ16 على التوالي، وجنى أمس الخميس قرابة 551 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 14 مليون جنيه.

فيلم “عاشق”

أبطال وصناع فيلم "عاشق"

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين.



أحداث فيلم "عاشق"

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان وتدور الأحداث في إطار تشويقي مما يجذب الجمهور لمشاهدة فيلم "عاشق" فور عرضه.

آخر أعمال الفنان أحمد حاتم

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل “عمر أفندي” والتي تدور قصته حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.



طاقِم عمَل مسلسل "عمر أفندي"



و ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.