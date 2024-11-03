نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسبوع ثقافي بالدقهلية ضمن "حياة كريمة" واستمرار "أهل مصر" بالأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع بفعاليات مكثفة بجميع المحافظات، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حيث تقدم الهيئة بدءًا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 9 نوفمبر، عددًا كبيرًا ومتنوعا من الفعاليات، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

الانتهاء من اللمسات النهائية للمؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين

على قدم وساق تجري الهيئة الترتيبات والتحضيرات النهائية لانعقاد المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، المقررة بمحافظة الإسماعيلية 11 نوفمبر الحالي.

المؤتمر يعقد بعنـوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور".. "دورة الكاتب جمال الغيطاني"، ويعقد برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل.

ويشارك بالمؤتمر أكثر من 450 أديبًا وباحثًا وناقدًا وإعلاميًا ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة والمكرمين، وتتضمن فعالياته عددًا كبيرًا من المحاور والجلسات البحثية والأمسيات الشعرية والقصصية والموائد المستديرة ومعارض الكتب والحرف والفنون وندوات بالجامعات والمدارس ومراكز الشباب بالمحافظة المضيفة.

انطلاق ملتقى مراسم "بني حسن" الأول للرسم والتصوير

ينطلق اليوم الأحد ملتقى مراسم "بني حسن" الأول للرسم والتصوير، بمحافظة المنيا، بمشاركة 16 فنانًا تشكيليا، في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر، من خلال تفعيل أماكن جديدة للمراسم بعروس الصعيد، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 10 نوڤمبر الحالي.

ختام فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالمنيا

تشهد قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، بمحافظة المنيا صباح اليوم، ختام الفعاليات الثقافية والفنية التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة "أنت الحياة"، والتي تتضمن معرضا للكتاب يضم أحدث كتب وإصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، ومجموعة من اللقاءات التوعوية، بجانب عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وغيرها من الأنشطة المقدمة بشكل دوري للنهوض بالقرى بمختلف المحافظات.

"صالون الطفل المصري" و"ليالي المحروسة" بمسرح السامر

يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، غدًا الإثنين عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ في الحادية عشرة صباحًا مع العرض المسرحي "ليالي المحروسة" في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لطلاب مراحل التعليم الأساسي.



العرض يتناول تاريخ مصر الحديث بشكل مبسط، بطولة فرقة السامر المسرحية، وإخراج عصام سعد.

وفي الرابعة مساءً تقام فعاليات صالون الطفل المصري في دورته الأولى، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.



يتضمن البرنامج عددًا من الفعاليات منها معرض للكتاب يضم إصدارات متنوعة لمجلة قطر الندى المتخصصة للطفل، وورش وعروض فنية متنوعة ولقاء أدبي بمشاركة لفيف من الأدباء والفنانين، ويكرّم الصالون في دورته الأولى اسم الراحل شوقي حجاب، رائد دراما الأطفال.

قوافل ثقافية بالدقهلية والبحيرة ضمن "حياة كريمة"

تتواصل هذا الأسبوع فعاليات القوافل الثقافية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا لنشر التوعية والقيم الإيجابية، وتتضمن محاضرات وورش وعروض فنية، تزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية".



تبدأ الفعاليات بعد غد الثلاثاء بمحافظة الدقهلية بمركز السنبلاوين ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وفي اليوم نفسه تشهد مدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة للبنات، بمحافظة البحيرة قافلة أخرى تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتجدد يوم السبت بمدرسة عبد الفتاح الشناوي الابتدائية وذلك حتى 11 نوفمبر، تواصل الأسبوع الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية "أهل مصر" بالأقصر

وتتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة الأقصر حتى الجمعة المقبلة تحت شعار "يهمنا الإنسان" باستضافة 200 طفل من المحافظات الحدودية الستة شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان بالإضافة إلى عدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، بهدف رعاية الموهوبين، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

هذا وتحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية بمشاركة نخبة من الشعراء والمثقفين، بالإضافة إلى العروض والورش الفنية، والفعاليات الخاصة بذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون العيد القومي لمحافظة الأقصر، واحتفالات عيد الطفولة في عدة محافظات منها البحيرة، البحر الأحمر، المنوفية والإسكندرية وغيرها.