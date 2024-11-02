يوري مرقدي: توقعت نجاح أغنية «شوجر دادي» لأنها لون غنائي جديد.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان اللبناني يوري مرقدي، عن سعادته بردود الأفعال الايجابية التي تلقاها على أغنيته الجديدة «شوجر دادي»، والتي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعدد من المنصات الموسيقية الرقمية.

تصريحات يوري مرقدي

وأوضح يوري مرقدي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه توقع نجاح أغنية «شوجر دادي»، نظرًا لأنها لون غنائي جديد وخارج الإطار المتعارف عليه في صناعة الأغاني.

أغنية «شوجر دادي»

وأضاف يوري مرقدي، أن موضوع أغنية «شوجر دادي» كان توجه خاص في لبنان، ولكن بعد ذلك أصبح توجه عام للكثير من الفتيات اللاتي تبحثن عن رجل للإنفاق عليهن، وهذا ما سبب له إزعاج شديد لأنه أصبح الناس تتحدث عن ذلك وكأنه شيئًا عاديًا.

وأشار يوري مرقدي، إلى أن صديق له تعرض لصدمة عندما أخبرته الفتاة التي كان يرتبط بها أنها تحتاج إلى شخص يقوم برعايتها والإنفاق عليها.