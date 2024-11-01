نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. صدقي صخر يستأنف تصوير مسلسل رقم سري في وسط البلد (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفنان صدقي صخر تصوير مشاهده في أحداث مسلسل رقم سري والذي يعد الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة" ومن المقرر عرضه قريبًا على قناة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

واستكمل صدقي صخر تصوير مشاهده اليوم في منطقة وسط البلد داخل إحدى المحلات برفقة طاقم العمل.



موعد عرض مسلسل رقم سري

ويعرض مسلسل رقم سري عبر شاشة قناة dmc بداية من الشهر المقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساء، إلى جانب عرضه عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل رقم سري

المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

أحداث مسلسل رقم سري

ويدور حول جريمة قتل مروعة والكل متهم فيها بلا استثناء، وتدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة، حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتكتشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عالم الـ AI وتدخله في العديد من المجالات منها البنوك، حيث يتناول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ AI، وذلك بشكل مختلف لم يتم تقديمه في الأعمال الفنية من قبل، وتلعب ياسمين رئيس ضمن العمل شخصية لقاء ويظهر أحمد الرافعي بشخصية طليقها