لقاء الخميسي تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بسبب بكائها بعد مشاهدتها أحد الأفلام الذي عُرضت ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي" المُقام حاليًا.



وقالت "لقاء" عن بكائها أثناء مشاهدة تلك الأفلام: "افتكرت الأفلام القديمة كلها كانت حلوة وكان فيه سينما بجد وإنتاج، وكنا بنحب نجومنا في السينما، تخيّلي بتشوفي رحلة عمرك من وأنتي صغيّرة لحد ما وصلنا للمرحلة دي، السينما بنقدر نتكلم من خلالها بشكل واضح عن كل الأزمات في العالم، لأنها الكلمة اللي بتغير كل الصعوبات للأفضل، والسينمائيين مؤثرين، والسينما أهم من الدراما لأنها بتخاطب كل العالم".



آخر أعمال لقاء الخميسي



ويذكر أن من آخر أعمال لقاء الخميسي الفنية، هو من خلال مشاركتها في مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير وسميحة أيوب وملك قورة ومراد مكرم ودنيا ماهر وهشام إسماعيل وكريم أبو زيد وسامي ومغاوري ونور محمود، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحم حماقي، ويجسد شريف منير دور مدير منتجع، وهو دور مختلف عن الشخصيات التي قدمها من قبل، وتقدم لقاء الخميسي دور زوجته، فيما تقدم ملك قورة شخصية شقيقته سارة، وتعمل دكتورة، وتدخل في صدامات دائمة معه، خاصة أن شريف يعانى دائمًا من مشاكل أخوته ويحاول حلها طوال الوقت.