نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة سوسن بدر تزين قائمة المكرمين بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكرم مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا في حفل إفتتاحه يوم الأحد المقبل بالعين السخنة الفنانة الكبيرة سوسن بدر تقديرًا لمشوارها السينمائي الحافل ولدعمها المتواصل للأفلام القصيرة ولمشروعات طلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية.

أبرز تصريحات سوسن بدر



أعربت سوسن بدر عن سعادتها بالتكريم من مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا وهي نوعية من الأفلام أخذت مساحة كبيرة من المشاهدات عبر المنصات الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا.



وقالت: إنها تحرص علي المشاركة في مشروعات تخرج طلبة معهد السينما كنوع من الدعم ولإيمانها أن المواهب الصاعدة تحتاج لمن يأخذ بيدها في بداية مشوارها وذكرت أنها فخورة بالأفلام القصيرة التي شاركت بها وجميعها كانت مع مواهب حقيقية.



كلمة الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان

ومن جانبه شدد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان علي أهمية تكريم الفنانة الكبيرة سوسن بدر وقال: ان المهرجان يفتخر بتكريم قامة وقيمة فنية عظيمة قدمت للفن الكثير والكثير خاصة في مجال الأفلام القصيرة ومشروعات تخرج الطلبة.



وذكر أن المهرجان يعقد في صباح يومه الثاني ندوة تكريميه للفنانة الكبيرة سوسن بدر التي حرصت علي الحضور رغم إرتباطها بالسفر للمشاركة في تحكيم مهرجان البحرين السينمائي الدولي.

كلمة زياد باسمير نائب رئيس المهرجان



وقال السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان: أن المهرجان يكرم أصحاب العطاء الفني الكبير وفي مقدمتهم الفنانة الكبيرة سوسن بدر صاحبة الأيادي البيضاء علي مشروعات تخرج الطلبة رغم نجوميتها التي حققتها عبر مشوارها المسرحي والتليفزيوني والسينمائي لم تبخل بالمشاركة في مشروعاتهم وأعطتهم ثقلًا فنيًا وهم في بداية مشوارهم العملي.