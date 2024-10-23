نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي يتصدر تريند التريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان نور النبوي وعدد كبير من الفنانين، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقاته، اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، عبر منصة "واتش ات"، ويعد العمل أولى تجارب "نور" المُطلقة في الدراما.

تفاصيل شخصية نور النبوي

ويجسد نور النبوي خلال أحداثه بشخصية مراد وهو موظف في شركة عقارات، ويدخل في منافسة مع لطيفة، وتسابقه على تحقيق التارجت المطلوب منهما في العمل، وعلى أساسه سيستمر أحدهما في الوظيفة ويترك الآخر العمل.

تفاصيل مسلسل "6 شهور"

و مسلسل "6 شهور" مكون من 10 حلقات، من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

أحداث مسلسل "6 شهور"

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.