نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب حفلته الأخيرة.. ناقد فني يهاجم تامر حسني: الموضوع فيه نوع من التمثيلية ومهزلة إنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الناقد الفني عماد يسري الفنان تامر حسني بسبب الأحداث التي وقعت خلال حفله في الإسكندرية مساء الجمعة 18 أكتوبر، حيث شهد الحفل تدافعًا أدى إلى وقوع حالات إغماء، وجاء هذا الانتقاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم.

وقال عماد يسري: “ساعات أحس إن الموضوع فيه نوع من التمثيلية، إن المطرب الجمهور يتدافع عليه وعاوز يقتحم المسرح وحالات إغماء، ليه كل ده؟”

وتابع: "تامر حسني نجم له حفلاته وجمهوره، والسؤال هل تامر حسني جديد في عالم الحفلات؟".

واستكمل حديثه قائلا: "تامر حسني اسم ويقدر يشترط شركة معينة تنظم الحفل علشان لا يحدث تدافع ومهزلة إنسانية كما حدث في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، ويقدر يضع شرط جزائي في حال حدثت مشاكل في الحفل، لكن ربما علشان أجدد جماهيريتي يحصل بعض التمثيليات".