من الجونة.. وصفة أسما شريف منير للوصول إلى هدوء القلب والروح

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت أسما شريف منير جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية علي موقع إنستجرام أحدث صورها من الجونة، وكشفت في تعليق الصور عن نصيحة ورسالة لمتابعيها حول الوصول إلى هدوء القلب والروح، وكتبت: "هدوء القلب والروح هو حالة كده من الاسترخاء النفسي والراحة اللي كلنا بنبقى محتاجينها، خصوصًا لما الحياة حواليك بتبقى مليانة ضغوط وزحمة وتفكير في بكرا.

وصفة أسما شريف منير للوصول إلى هدوء القلب والروح

وأضافت أسما:" لما تلاقي نفسك وصلت لحالة الهدوء دي، بتحس إن كل حاجة حواليك بقت أهدى وبسيطة أكتر. قراراتك وقتها بتكون نابعة من مكان هادي ومستقر جواك، فبتبقى واثق من اللي بتعمله، عشان توصل لحالة هدوء القلب والروح، محتاج تركز على الحاجات اللي بتريحك وبتخليك تحس بالسلام، زي الصلاة اللي بتخليك قريب من ربنا ومسموع وواثق، لانك في حالة تواصل، التأمل اللي بيريح دماغك من التفكير، أو حتى الكتابة اللي بتساعدك تطلع اللي جواك على الورق".

وتابعت: "كمان المشي في مكان مفتوح بيريحك وبيفصلك عن الدنيا شوية، الفكرة هنا إنك تدي نفسك فرصة ترتاح وتبعد عن المشاكل لفترة، الهدوء الحقيقي بقى بيبان لما تبقى بتتعامل مع شخص مريح، قلبه عليك، طيب، صريح وواضح، ساعتها بتحس انك نايم علي الارض وحاسس براحة كده متعرفش اي حاجة عن التوتر والقلق، يعني بدل ما تخلي القلق يسيطر عليك بتكون واثق ان في شخص في ضهرك فا تفضل هادي وواثق إن كل مشكلة ليها حل، وإنك تقدر تتخطاها عشان مسنود".

وأختتمت أسما شريف منير: "لما حد يهدي روحك وقلبك، بتحس إنه لمس أعمق حاجة جواك. وجوده في حياتك بيبقى زي السكوت المريح في عز الدوشة وايقاعنا السريع، كلامه أو حتى وجوده جنبك بس، بيكون كفاية علشان تحس بالأمان والراحة النفسية، وكأن عنده المفتاح اللي بيوصلك للسكينة اللي انت محتاجها".

من هي أسما شريف منير

ولدت البلوجر أسما شريف منير 26 نوفمبر 1987، وهي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد، تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي محبة للتجميل والأزياء وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال تحب أسما الغناء والموسيقى، وانتجت أول أغنية لها باللغة الإنجليزية بعنوان Un Flod Me Eyes، تزوجت عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري نجل اللواء محمد السكري، لكنها انفصلت عنه تزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018 وانفصلوا في أبريل 2021.