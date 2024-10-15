لهذا السبب فتحي عبد الوهاب يعتذر عن المشاركة في "المداح" الجزء الخامس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان فتحي عبد الوهاب سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، وذلك خلال لقائه مع ET بالعربي، قال:" كان من التجارب اللي أنا حبيتها جدا، لكن فكرة تكرار الشخصية بالنسبة ليا مش محبب".

فتحي عبد الوهاب يعتذر عن المداح الجزء الخامس

واضاف فتحي عبد الوهاب: "في مساحات إنسانية جديدة محتاج أخوضها وتجارب أشخاص بروح لهم من خلال الشخصيات الدرامية لأني ببقى محتاج أن أنا أدخل في مساحات مدخلتهاش قبل كده، مكنتش ميال لفكرة تكرار شخصية".

أحدث اعمال فتحي عبد الوهاب

ومن ناحية اخري، يشارك فتحي عبد الوهاب في رمضان 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة" مع إياد نصار وريهام عبد الغفور، والمسلسل يسلط الضوء على جوانب مختلفة من الحياة المصرية، ويحاول تقديم صورة صادقة للمجتمع، العمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي يجذب المشاهدين.

اخر اعمال فتحي عبد الوهاب

وكان اخر اعمال فتحي عبد الوهاب هو مشاركته في رمضان 2024 بمسلسل "الحشاشين"، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

كما شارك فتحي عبد الوهاب في مسلسل "المداح... أسطورة العودة"، من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.