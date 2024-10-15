سماح أنور تعود للشاشة بفيلم "إن غاب القط" بعد غياب 15 عامًا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة سماح أنور عن عودتها إلى السينما بعد غياب استمر لأكثر من 15 عامًا من خلال مشاركتها في فيلم "إن غاب القط"، حيث تألقت في آخر ظهور لها في فيلم "جنينة الأسماك" للمخرج يسري نصر الله.

وتأتي هذه العودة المنتظرة لتعيد واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية إلى الساحة الفنية في عمل جديد يجمعها مع نخبة من الفنانين الشباب.

عودة سماح أنور إلى السينما

بعد غياب طويل عن السينما، وقّعت الفنانة سماح أنور على عقد مشاركتها في فيلم "إن غاب القط"، الذي يعتبر أول ظهور سينمائي لها منذ أكثر من 15 عامًا. يُذكر أن آخر أعمالها السينمائية كان فيلم "جنينة الأسماك" الذي أخرجه يسري نصر الله، والذي لاقى استحسان النقاد والجمهور.

أبطال الفيلم ودورهم

يشارك سماح أنور في بطولة فيلم "إن غاب القط" عدد من النجوم الشابة المميزة في الساحة الفنية، من أبرزهم أسر ياسين، أسماء جلال، ومحمد شاهين، ما يجعل التوقعات مرتفعة بخصوص العمل القادم، نظرًا لتميز كل منهم في أدوارهم السابقة.

أحدث أعمال سماح أنور في الدراما

بالإضافة إلى مشاركتها السينمائية المنتظرة، كان آخر ظهور لسماح أنور على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل "بطن الحوت".

هذا العمل الدرامي من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وكتب السيناريو والحوار محمد بركات، وقام ببطولة المسلسل محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، إلى جانب عصام عمر، حسام الحسيني، وعبد العزيز مخيون، وهو من العروض المميزة على منصة "شاهد".

قصة "بطن الحوت"

تدور أحداث مسلسل "بطن الحوت" حول شاب ملتزم دينيًا يجد نفسه في صراع مع مجموعة معقدة من العلاقات والعداوات، بعد أن يُجبر على إدارة أعمال شقيقه الأكبر للحفاظ على استقرار عائلته.

المسلسل يطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الضغوط التي يواجهها البطل، مما يجعله أمام اختبار حقيقي لقدراته ومدى التزامه بمبادئه.