تفاصيل شخصية محمد نجاتي في "حكيم باشا"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان محمد نجاتي، حاليًا في مسلسل "حكيم باشا"، مع النجم مصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، والعمل يعد التعاون الثالث لهما بعد مسلسلي "مزاج الخير" و"بابا المجال".



ويجسد محمد نجاتي، خلال الأحداث شخصية ابن عم الفنان مصطفى شعبان ، وهو شاب صعيدي من قنا، اسمه بحر وهو شرير أحيانًا، ويحدث بينهما صراعات.



وتابع نجاتي في تصريحات صحفية له أنها المرة الرابعة التي يجسد فيها دور الصعيدي بعد فيلم "عرق البلح" ومسلسلى "الأب الروحى" و"مملكة الجبل"، لافتًا إلى أنه بدأ تصوير أولى مشاهده أمس أمام النجم مصطفى شعبان بعزبة الجبرية بالهرم واختتم تصريحه بأنه يتمنى أن تنال الشخصية التى سيقدمها إعجاب الجمهور ويحقق المسلسل نجاحاََ كبيرََا.

قصة مسلسل “حكيم باشا”

وتدور قصة المسلسل حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، التي يدخل فيها مصطفى شعبان تلك المنطقة، وسيقدم الأحداث في 30 حلقة.



أبطال مسلسل حكيم باشا

ومن المقرر أن يشارك في المسلسل نخبة من النجوم والفنانين من بينهم دينا فؤاد، وسهر الصايغ، ومنذر رياحنة، وسلوى عثمان، ورياض الخولي، وأحمد صيام، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.

ويقوم حاليًا أبطال المسلسل بالتحضير من خلال حضور جلسات عمل إلى جانب المخرج أحمد خالد امين والمؤلف محمد الشواف.