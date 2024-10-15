إيمي سمير غانم تتصدر التريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرًا، مما أدى إلى خضوعها إلى جلسات أكسجين، والسبب حساسية على الصدر.

وكشف زوجها الفنان حسن الرداد عن حالتها في تصريحات صحفية له قائلاَ "هي لسه تعبانة شوية وبتخضع للعلاج، بقالها فترة ادعو لها إنها تبقى كويسة إن شاء الله".

إيمي سمير غانم

آخر أعمال إيمي سمير غانم

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم الفنية، كانت مسرحية "التلفزيون"، الذي تم عرضها مؤخرًا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وتدور أحداث المسرحية حول زوجين يجد تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، فيجدان نفسيهما في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل صغير بجهاز تحكم.

فيلم "بلوموندو"

ومن آخر أعمالهم في السينما، كان من خلال فيلم " بلوموندو"، الذي تم إنتاجه في عام 2023، وظهرت “إيمي” ضيفة شرف في العمل، ويدور العمل حول الشاب الثلاثيني (بلوموندو)، والذي يستغل سفر زوجته للولادة ويقرر تنظيم حفل صغير في منزل صديقه، ولكن سريعًا تتزايد أعداد الحضور ويخرج الأمر عن السيطرة.