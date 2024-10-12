نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوى موظف فى شركة عقارات بمسلسل "6 شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نور النبوى موظف فى شركة عقارات بمسلسل "6 شهور"

يخوض الفنان الشاب نور النبوي تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل بعنوان "6 شهور" والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

موعد عرض مسلسل 6 شهور



يتم عرض مسلسل ست شهور في يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام الحالي والذي ينطلق عرضه عبر منصه watch it بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء.



نور النبوي يعمل في شركة عقارات ضمن أحداث مسلسل 6 شهور

ومن الجدير بالذكر أن الفنان نور النبوي يلعب شخصية "مراد" الذى يعمل فى شركة عقارات ويحاول خلال الأحداث إكتساب ثقة مديره ليثبت نفسه فى الوظيفة، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق الدرامي.

نور النبوي

قصة مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل "6 شهور" في إطار اجتماعي شبابي، كما يسلط الضوء على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل خاصة بعد التخرج فى الجامعة.

طاقم عمل مسلسل 6 شهور



يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبدالعظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي.

آخر أعمال الفنان نور النبوي

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان نور النبوي هو مسلسل بعنوان "إمبراطورية ميم" مع والده الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024.