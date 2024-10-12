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أحمد جودة - القاهرة - "محمد رضوان" يهنئ نجلته بمناسبة اليوم العالمي للفتاة

يحل اليوم السبت الموافق يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري اليوم العالمي للفتاة، وبناءا عليه حرص الفنان محمد رضوان على تقديم تهنئة لإبنته إحتفالا بهذا اليوم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان محمد رضوان برفقة إبنته



منشور الفنان محمد رضوان عبر حسابه على فيس بوك

نشر الفنان محمد رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة تجمعه بإبنته وعلق قائلًا:

"في اليوم العالمي للفتاة أشكر الله على وجودك في حياتي"

منشور الفنان محمد رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



أحدث أعمال الفنان محمد رضوان



ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رضوان هو فيلم بعنوان "بنسيون دلال" والذي إنطلق عرضه في السينمات مساء يوم الأربعاء الماضي، وشهد العرض الخاص للعمل حضور عدد كبير من نجوم وأبطال الفيلم.

قصة فيلم بنسيون دلال

تدور أحداث فيلم بنسيون دلال حول شخص يدعى سيد والذي يمتلك بنسيون، وفجأة يقرر بيعه دون إخبار أبنائه الخمسة، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال فيلم بنسيون دلال

يشارك في بطولة فيلم بنسيون دلال كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان وليد فواز، محمد رضوان، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عمر متولي، غادة طلعت، أمجد الحجار، وآخرين من النجوم، والفيلم من تأليف حسين نيازي، وإخراج شادي الرملي.