تعرف على تفاصيل حفل هاني شاكر في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي النجم هاني شاكر إحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة يوم 31 من شهر أكتوبر الحالي على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد بالكويت.

ويقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير الذي طرح أغانيه مع بداية فصل الصيف.



حفل هاني شاكر فى أوبرا دبي



ويستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي ساهر له على مسرح أوبرا دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 26 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية.

و أعلنت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر، في دبي، عن طرح التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني.

وجاءت أسعار تذاكر حفل هاني شاكر، في أوبرا دبي، بين الفئات السعرية التالية: (2682 جنيها مصريا، 4058 جنيها مصريا، 5434 جنيها مصريا، 9561 جنيها مصريا، 20568 جنيها مصريا).

آخر أعمال هاني شاكر



والجدير بالذكر آخر أعمال هاني شاكر ألبوم "اليوم جميل" علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية لجمهوره ومحبيه والذي يظهر فيه بلوك مختلف وجديد.

ألبوم "اليوم جميل" مكون من ٩ أغان هي "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و"حمل الليالي" و"تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و"فيه حل" و"مالكه كل حياتي" و"عادي" و"بستان شوك" ومن إنتاج محمد علام كيوب ميوزك والشريك الرقمي vasbox ومونتاج وفكره Ai محمود صبري. كما تعاون أيضا مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.