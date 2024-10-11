اليوم.. رامي صبري يحيى حفلًا غنائيا في فاميلى بارك

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل غنائى ضخم مساء اليوم الجمعة داخل فاميلى بارك بحضور عدد كبير من جمهوره.

و روج رامي صبري للحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام ونشر البوستر الدعائى للحفل وعلق عليه قائلا: "حبايبي طلاب الجامعة المصرية الصينية ميعادنا الجمعة في فاميلي بارك.. جهزوا نفسكم عشان نعمل أحلى حفلة سوا في ليلة متنسيش".

آخر أعمال رامي صبري



والجدير بالذكر أن اخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل "تيتا زوزو" حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل جيتار.

كلمات أغنية "أهلي أهلي" لرامي صبري

و تقول كلمات الأغنية:

و الله لولا الناس الطيبين دول

كان برج طارلي من دماغي

الدنيا برا في الحزين بس دول

سيد من يدلع سيد من يلاقي

أهلي أهلي عيلتي وناسي

بمسي يا بختي من ساسي لراسي

يا حظي يا سعدي

إن دول تبعي

بمسي بمسي على الحلوين اللي شبهي

يطبطبوا إن شاء الله بمكالمة

والله ما لاقي تاني منهم

ازاي يا ناس في ناس بكلمة

ممكن تشيلك جوا عينهم