في ذكرى ميلاده.. محطات فنية مهمة في مسيرة الفنان أنور وجدي

القاهرة - محمد ابراهيم -

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية، من تقديم تقديم الإعلامين محمد عبده وجومانا ماهر، الضوء على الفنان الراحل أنور وجدي في ذكرى ميلاده، إذ عرض تقريرا، عن المحطات الفنية المهمة في مسيرته الفنية، إذ يعتبر واحد من أبرز نجوم وصناع السينما المصرية منذ الأربعينيات.

وذكر التقرير، أن أنور وجدي ولد في عام 1904 لأسرة بسيطة حيث كان والده يعمل في تجارة الخشب وانتقلت الأسرة إلى مصر وهناك بدأ أنور وجدي مسيرته في عشق السينما والمسرح مستفيدًا من موهبة استثنائية جعلته أحد المساهمين الرئيسيين في ازدهر السينما المصرية سواء كممثل أو كمنتج رغم رحيلة المبكر في الخمسينيات نتيجة مرضه.



وأضاف التقرير، ان أنور وجدي شارك في 70 فيلمًا جعلته من أهم الفنانين الذين مروا على السينما كما انتجت شركته الذي أسسها في الأربعينات من القرن الماضي نحو 20 فيلمًا اعتبرها النقاد بمثابة علامات مميزة وكان أخر انتاجها فيلم «أربع بنات وظابط »، وأبرز أفلامها التي دخلت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية هي أمير الانتقام ووريا وسكينة.



واختتم التقرير، إنه كان له دورًا كبير في اكتشاف الكثير من النجوم الموهوبين وشكل أنور وجدي ثنائيًا فنيًا متكاملًا مع العديد من النجوم لكن مسيرته مع ليلى مراد كانت الأبرز على الاطلاق وقدما سويًا العديد من الأفلام التي مازالت محفورة في اذهان المشاهدين.



