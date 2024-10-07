اليوم.. وزارة الثقافة تطلق أسبوعًا مكثفًا للشباب بسوهاج ضمن مبادرة "بداية"

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أحمد جودة - القاهرة - تطلق وزارة الثقافة اليوم أسبوعًا ثقافيًا مكثفًا للشباب بقرية شندويل بمحافظة سوهاج، ضمن برامجها بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة ويستمر الأسبوع حتى 12 أكتوبر الجاري.

عروض فنية

الأسبوع يقدم من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاوت مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج، وتقام الفعاليات بكلية والتعليم والتكنولوجيا، وتشهد اليوم لقاء تثقيفيا وعرضا فنيا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية.

ورش حرفية

وتقام الفعاليات غدًا الثلاثاء في العاشرة صباحا وتتضمن ورشا تدريبية للشباب على عدة مجالات حرفية منها الحلي والخيامية والأركت والتلي.

وفي التوقيت نفسه تتضمن فعاليات الأربعاء استمرار فعاليات الورش الحرفية صباحا، مع لقاء في الثانية مساء بعنوان "المشروعات التي تتيحها الدولة للشباب".

وتتضمن الفعاليات يومي الخميس والجمعة المقبلين استمرار أعمال الورش صباحًا، ثم لقاء في الثانية ظهر الجمعة بعنوان "إدارة الذات".

ويختتم الأسبوع في العاشرة صباح السبت المقبل بمعرض فني نتاج أعمال الشباب المشاركين في ورش الأسبوع الثقافي، مع عرض فني.

