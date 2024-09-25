هكذا احتفلت داليا مصطفى بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلاد ابنتها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وكتبت داليا مصطفى:' كل سنه وانتي طيبه يا بنتي.

والجدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل “علاقة مشروعة ”الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.

كان آخر أعمال شريف سلامة مسلسل "كامل العدد +1" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى.