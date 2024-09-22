نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية "استنوا شوية".. حمزة نمرة يتصدر تريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب حمزة نمرة، قوائم تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد طرحه أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "استنوا شوية".

ونشر "نمرة" الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ 3 أيام فقط، وتخطت الأغنية حاجز الـ 700 ألف مشاهدة، لذلك احتلت المركز الثالث في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على يوتيوب.

أغنية استنوا شوية

جاءت كلمات الأغنية كالتالي:

هاتلي قاعدة فيها اتنين

فضلوا مع بعض الاتنين

كله في الآخر هيفارق

دي حقيقة مؤكدة

كلها أحضان مطارات

وفي حياة بعضنا فترات

في الطريق مواعيد فراقنا

من زمان متحددة

وادفع نص عمري

وترجع تاني ضهري

وتفضل بس جنبي

لايمها يا فراق بقى

وادفع عمري كله

والاقي حد اروحله

يشيل مع قلبي حمله

ياه لو أقسم الأيام معاه

إحنا لوحدينا يا عيني علينا

خليكوا قاعدين

طب كنتوا استنوا معانا شوية

آخر أعمال الفنان حمزة نمرة



وفي سياق متصل كانت آخر أغنية قام بطرحها المطرب حمزة نمرة هى أغنية "رياح الحياة" والتي تم طرحها في العام الماضي 2023، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر جميع المنصات، كما أنها تصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.